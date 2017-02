Grande tarefa de Temer são reformas, não o desemprego, diz Abilio Diniz

MARIANA CARNEIRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores empresários do país, Abilio Diniz, disse que o governo Michel Temer deve concentrar atenção nas reformas econômicas, e não em ações para empregar 12 milhões de desempregados. "Tive a oportunidade de dizer ao presidente: sua grande tarefa não é tirar 3, 4 milhões do desemprego. Você não vai conseguir fazer isso. Sua grande tarefa é construir o Brasil do futuro, fazer as reformas que têm que ser feitas." Presidente do conselho de administração da BRF e um dos maiores acionistas do grupo de varejo francês Carrefour, Abilio disse que, com Temer, o Brasil voltou a ter esperança. Mas isso não pode acender ilusões. Temer poderá amenizar os efeitos da crise, afirmou o empresário, mas seu "grande trabalho" é ter coragem para fazer as reformas que deverão transformar o país. "Não podemos ter a ilusão de que nossos problemas são simples, não podemos ter a ilusão de que vamos tirar boa parte dos 12 milhões imediatamente do desemprego. Temos que olhar para aquilo que está sendo feito", afirmou. Abilio, como ele mesmo reconhece, esteve sempre ao lado do governo. Apoiou as gestões dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, agora, apoia Temer. Não vê nisso uma contradição. "Eu estou com o Brasil. Eu estive sim e apoiei muito o Lula quando ele fez coisas importantes para o país. Eu não vou entrar nas outras coisas. Ele colocou 30 milhões acima da linha da pobreza." Com Dilma, ele disse que o início de seu governo foi de ideias incríveis, que o fizeram apoiá-la. Pouco antes do impeachment, porém, reconheceu que ela não continuaria. Abilio palestrou em evento do banco Credit Suisse, em São Paulo.