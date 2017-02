App da Polícia Federal dá acesso à relação

A Polícia Federal lançou no ano passado um aplicativo para celular — CheckPol — que permite a qualquer pessoa consultar a base de procurados internacionais da Interpol. O aplicativo, que é o único do gênero no mundo, permite a consulta do nome, da foto e de detalhes do crime cometido.

As consultas ao aplicativo podem ser feitas por meio de qualquer telefone celular ou tablet, em qualquer lugar do mundo. A PF espera que essa novidade seja mais uma ferramenta na localização dos fugitivos.

Denúncia sigilosa — Para comunicar a PF sobre a localização de um foragido, o usuário pode utilizar o próprio aplicativo. O sigilo da comunicação é garantido. Podem também ser utilizados o endereço de e-mail procurados@dpf.gov.br e o whatsapp 61 99262-8532.

Outra lista — Além da lista pública, a Interpol tem uma lista reservada, com acesso apenas aos órgãos de segurança, por se tratar de uma lista com procurados de alta periculosidade. Nesta lista estaria, pelo menos, o nome de cinco paranaenses, portanto o número de cidadãos do Paraná procurados pela Interpol é maior que os 19 que constam da lista pública.