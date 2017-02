Marca começa a vender caminhões feitos aqui (foto: Divulgação)

A Foton planeja para março o início das vendas de seus primeiros caminhões feitos no Brasil, que estão sendo montados na fábrica da Agrale em Caxias do Sul (RS) a partir de um acordo entre as duas montadoras anunciado no ano. A Foton Caminhões, importadora oficial e representante da Foton Motor Group da China, pretende com o início das vendas do modelo nacional lançar a linha MiniTruck, com os modelos 3.5 12DT, 3.5 14ST e 3.5 14DT, além do 10 – 16, que segundo a empresa, já atende os requisitos exigidos pelo BNDES para financiamento via Finame.

Volvo

Alcides Cavalcanti é o novo responsável pela venda de caminhões Volvo no Brasil, desde o início de janeiro deste ano. O executivo retorna para a companhia depois de 19 anos atuando no segmento automotivo. Curitibano Cavalcante chefiou a equipe de Rally da Seat (Volkswagem), que tinha sede e pilotos aqui na Capital. Voltou para caminhões mais tarde na Iveco. Oxecutivo é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Paraná.

Hyundai

O ix35 GL, versão intermediária do SUV médio da Hyundai, agora vem de série com controles de tração e estabilidade, itens de segurança anteriormente disponíveis apenas na configuração de topo GLS. O preço sugerido do ix35 GL, que era de R$ 105.990, foi reajustado para R$ 107.050. A versão mais completa, por sua vez, subiu de R$ 129.990 para R$ 131.290, enquanto a configuração de entrada teve o preço mantido em R$ 99,9 mil.