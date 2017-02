Avaliamos o novíssimo Nissan Kicks SL 1.6

Crossover por R$ 89.990 A traseira tem jogo de farois bem salientes Quatro camaras dao uma visao de 360 graus do Kicks

Nossa avaliação desta semana é um projeto jovem e arrojado, o Nissan Kicks. Esteticamente o Nissan Kicks é moderno, com linhas como inovadoras, particularmente na traseira e seu jogo de faróis bem salientes. O grupo ótico frontal é muito atraente e arrojado, com assinatura em led exclusiva e atraente, no formato boomerang, incorporando ainda dois faróis de neblina, o que ajuda a definir o veículo como novidade.

Já no interior, destaque fica mesmo por conta da tela onde diversas funções podem ser realizadas, além de exibir a inovadora câmera 360p para detectar qualquer objeto ao redor, parado ou em movimento, são quatro câmeras uma em cada retrovisor externo e nos parachoques dianteiro e trazeiro dando uma visão de todo redor do carro como fosse uma imagem do alto e está integrado com a câmera de ré é um inovador que não encontrei ainde em carros premiun. Também comandado através da tela, o sistema de navegação guiado por voz. De fácil acesso aos comandos para o ar-condicionado digital, que sem ser dual-zone, mantém um agradável ambiente interno. De destaque ainda no agradável interior do Nissan Kicks, o acabamento do volante e do painel em couro, com peças bem integradas, com retoque através de costuras que refinam o acabamento, muito agradável por sinal.

O câmbio automático de seis marchas virtuais XTRONIC CVT de última geração, e o motor dianteiro, transversal, de 4 cilindros em linha, 16V, com comando duplo, flex, e que disponibiliza 114 cavalos às 5.600 rpm. A cilindrada é de 1.598 cm e o torque de 15,5 kgfm a 4.000 rpm. Sem opção para acionar as marchas de forma manual.

Como destaque ainda os sistemas de controle de tração e estabilidade, já conhecidos em outros modelos, e ainda as novidades técnicas apresentadas pela Nissan, que são o Controle Dinâmico em Curva, o Controle Dinâmico do Freio-Motor, que junto com o Estabilizador ativo de Carroceria, permite uma abordagem mais suave, nas curvas, contrariando parte da inclinação natural e absorvendo parte das irregularidades da pista percorrida, permitindo mais dirigibilidade além de entregar mais conforto. Os freios são de discos ventilados na frente e tambores atrás, e sem comprometer a segurança, afinal faz parte de uma correta condução a adaptação do condutor ao veículo que se dirige, não sendo, no entanto, o destaque do carro.

O preço sugerido de R$ 89.990