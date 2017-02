Com gol de Grafite, Atlético vence na estreia na Libertadores

Jonathan e Grafite comemoram o gol do Atlético (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 o Millonarios, da Colômbia, nessa quarta-feira (dia 1º) à noite, na Arena da Baixada, na partida de ida da segunda fase da Copa Libertadores. O jogo de volta será em 8 de fevereiro, em Bogotá. A equipe brasileira se classifica com um empate. O gol marcado fora de casa é critério de desempate.

Quem avançar, pega na terceira fase o vencedor do duelo entre Deportivo Capiatá, do Paraguai, e Universitario, do Peru. Depois disso é que vem a fase de grupos. Caso passe pela 2ª e 3ª fases, o Atlético entrará no grupo 4, com Flamengo, San Lorenzo-ARG e Universidad Católica-CHI.

INVENCIBILIDADE

O Atlético não perde em casa há dez jogos (9 vitórias e 1 empate). A última derrota foi para o Grêmio, em 24 de agosto, pela Copa do Brasil.

CAMPEÕES

A partida foi um duelo de campeões da Libertadores. Pelo Atlético, o técnico Paulo Autuori já tem dois títulos do torneio (2005 e 1997). Pelo Millonarios, o técnico argentino Miguel Angél Russo foi campeão em 2007, pelo Boca Juniors.

TÉCNICO

Autuori completou 59 jogos no comando do Atlético, agora com 27 vitórias, 12 empates e 20 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Atlético não tinha Nikão (suspenso), Thiago Heleno (problemas burocráticos) e João Pedro (lesionado). O atacante Grafite fez sua estreia pelo clube. Paulo Autuori manteve o esquema tático 4-2-3-1 usado em 2016. Dessa vez, a linha de três meias tinha Pablo (direita), Gedoz (centro) e Crysan (esquerda). O Millonarios veio no 4-3-3.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético não fez um bom primeiro tempo, mas jogou o suficiente dominar e ter mais posse de bola (62% contra 38%). A principal dificuldade, assim como em 2016, foi a saída bola. O time acabou abusando das bolas longas e levou pouco perigo nessas jogadas. Os melhores momentos foram duas tabelas entre Jonathan e Otávio. A maior chance da primeira etapa, aliás, foi em uma dessas jogadas. Aos 30, Jonathan cruzou rasteiro, Grafite dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Crysan, que chutou. O zagueiro bloqueou. Outra grande oportunidade foi aos 25, quando Paulo André escorregou na cara do gol e errou a bola.

O Millonarios incomodou com os pontas e conseguiu cinco escanteios – enquanto o Atlético teve apenas um. No entanto, os colombianos não criaram chances de gol nesse período.

SUBSTITUIÇÕES

No intervalo, Autuori tirou Crysan e colocou Carlos Alberto, que fez sua estreia pelo clube. Carlos Alberto ficou como meia centralizado e Gedoz passou a atuar na função de Crysan, pelo lado do campo. Aos 17, Lucho González saiu lesionado. Entrou o volante Rossetto. Aos 35, saiu o meia-atacante Felipe Gedoz e entrou o lateral Léo. Com isso, Jonathan passou para o meio-campo.

SEGUNDO TEMPO

Já aos 6 minutos, em outra jogada de Jonathan, o Atlético chegou ao gol. Ele cruzou para Pablo, que foi derrubado na área. Pênalti. Grafite cobrou e fez 1 a 0. Depois do gol, o Millonarios avançou e passou a atacar com frequência. O Furacão recuou e mostrou qualidade para suportar a pressão. A exceção foi aos 26, quando a linha de impedimento falhou e deixou David Silva entrar na cara do gol. Ele chutou na trave. O Atlético só levou perigo em um contra-ataque no segundo tempo e lutou para aguentar a pressão do adversário.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Atlético teve 55% de posse de bola, 7 finalizações (3 certas), 1 escanteio e 90% de precisão nos passes. O Millonarios somou 8 finalizações (2 certas), 9 escanteios e 81% nos passes.

ATLÉTICO 1 x 0 MILLONARIOS

Atlético: Weverton; Jonathan, Wanderson, Paulo André e Sidcley; Otávio e Lucho González (Rossetto); Pablo, Felipe Gedoz (Léo) e Crysan (Carlos Alberto); Grafite. Técnico: Paulo Autuori

Millonarios: Vikonis; Palacios, Pedro Franco, Cadavid e Deiver Machado; Juan Domínguez, Jhon Duque (Enzo Gutierrez) e Henry Rojas; Maxi Nuñez, Quiñonez (David Silva, depois Arango) e Del Valle. Técnico: Miguel Ángel Russo

Gol: Grafite (8-2º)

Cartões amarelos: Gedoz, Pablo, Otávio, Carlos Alberto, Grafite (A). Jhon Duque, Dominguez, Palacios, Cadavid (M).

Árbitro: Germán Delfino

Público: 23.610 total

Renda: R$ 515.440,00

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Lucho lança. Pablo voa e tenta o cabeceio. O goleiro chega antes.

13 – Falta na direita. Gedoz cruza. Wanderson cabeceia para fora.

23 – Grafite dribla um zagueiro e sai na cara do gol. O árbitro marca falta do atacante. Lance polêmico.

25 – Falta na direita. Gedoz cruza. Paulo André, livre na cara do gol, escorrega e erra a bola.

30 – Jonathan cruza rasteiro. Grafite divide com o goleiro. A bola sobra para Crysan, que chuta. A zaga bloqueia.

32 – Dominguéz cruza. Pedro Franco cabeceia ao lado do gol.

45 – Wanderson arrisca de longe. A bola vai ao lado.

Segundo tempo

2 – Falta na esquerda. Gedoz cruza. Paulo André cabeceia perto.

5 – Palacios cruza. Del Valle cabeceia para fora.

6 – Jonathan cruza. Pablo recebe na área e é derrubado por Pedro Franco. Pênalti.

8 – Gol do Atlético. Grafite bate à direita do goleiro, que quase alcança.

26 – David Silva tabela com Dominguez, recebe na cara do gol e chuta na trave.

42 – Contra-ataque. Carlos Alberto toca para Sidcley, que chuta cruzado. O goleiro espalma.