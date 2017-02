Reservas garantem vitória do Corinthians no último teste antes do Paulista

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians teve mais trabalho do que imaginava na noite desta quarta-feira (1º). A três dias da estreia no Paulistão, o time alvinegro venceu a Ferroviária por 1 a 0, com um gol nos minutos finais do amistoso disputado em Itaquera. O gol foi marcado por Marquinhos Gabriel. O Corinthians entrou em campo com o time titular idealizado por Fábio Carille. Com a formação inicial, a equipe foi melhor e chegou a sufocar a Ferroviária em alguns momentos. No segundo tempo, com a equipe reserva, a intensidade diminuiu. Apesar disso, o time corintiano perdeu chances claras com Romero, Bruno Paulo e Camacho. Depois do amistoso desta quarta, com público de 22 mil pessoas, o Corinthians volta a campo no próximo sábado na estreia do Campeonato Paulista. O adversário será o São Bento, em Sorocaba, às 17h. ESTREIAS Com o elenco do Corinthians renovado após oito contratações, o zagueiro Pablo disputou sua primeira partida com a camisa do clube alvinegro. Ele atuou na quarta zaga, ao lado de Balbuena. Mais quatro jogadores estrearam na Arena Corinthians: o lateral Moisés, os volantes Gabriel e Fellipe Bastos, além do atacante Jô. Todos eles atuaram na Florida Cup. CORINTHIANS Cássio (Caique); Fagner (Léo Príncipe), Balbuena (Vilson), Pablo (Pedro Henrique) e Moisés (Marciel); Gabriel (Paulo Roberto); Giovanni Augusto (Marquinhos Gabriel), Fellipe Bastos (Cristian), Guilherme (Camacho) e Marlone (Bruno Paulo); Jô (Romero). T.: Fábio Carille FERROVIÁRIA Matheus (César), Willian Cordeiro (Raniele), Luan (Patrick), Leandro Amaro e Sávio; Claudinei (Fábio Souza), Flávio (Jonathan), Elder Santana (Bruno Lopes), Alan Mineiro (Kelvy) e Juninho (Capixaba); Leonardo (Tiago Marques). T.: Antônio Picoli Gol: Marquinhos Gabriel, aos 49min do 2º tempo Cartões amarelos: Maciel (C); Patrick (F) Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP) Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)