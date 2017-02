Atlético comemora o gol sobre o Millonarios (foto: Geraldo Bubniak)

SAIBA MAIS Com gol de Grafite, Atlético vence na estreia na Libertadores

No aspecto individual, o Atlético não teve boa atuação contra o Millonarios. No aspecto tático, o time soube controlar o jogo no primeiro tempo e mostrou alguma qualidade na marcação no segundo tempo. No entanto, faltaram muitos elementos para o Atlético ser considerado um time competitivo. Os destaques individuais da partida foram o lateral-direito Jonathan e a dupla de zagueiros. Veja as notas para os jogadores na partida:



Weverton (6,5)

Bem em três bolas altas. Fez duas defesas, ambas em lances sem muita dificuldade.

Jonathan (7,0)

Criou as melhores jogadas do 1º e começou o lance do gol.

Paulo André (7,0)

Seguro nas bolas altas, na marcação e na saída de bola.

Wanderson (7,0)

Eficiente no jogo aéreo, nos duelos individuais e nos passes.

Sidcley (6,0)

Uma boa jogada ofensiva. Razoável na marcação.

Otávio (6,5)

Forte na marcação e no apoio no 1º tempo. Razoável no 2º tempo.

Lucho González (5,5)

Duas boas jogadas, mas errou alguns lances fáceis. Faltou organizar o meio-campo.

Rossetto (5,5)

Entrou aos 17-2º. Não conseguiu tirar o time da defesa. Irregular.

Pablo (6,0)

Sofreu o pênalti do gol e tentou dar velocidade à bola no ataque.

Felipe Gedoz (5,5)

Duas jogadas úteis. Fora isso, ficou preso na marcação e pouco participou.

Léo (sem nota)

Entrou aos 35-2º. Entrou no fim do jogo. Pouco tempo em campo.

Crysan (5,0)

Mostrou lucidez em dois lances, mas errou nos demais. Faltou participar mais.

Carlos Alberto (5,5)

Entrou no intervalo. Um bom passe para Sidcley. Fora isso, jogou pouco.

Grafite (6,5)

Bateu bem o pênalti e incomodou os zagueiros em alguns lances.