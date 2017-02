MON recebe oficina de modelagem em argila

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida os visitantes a participar da programação semanal, sempre aos domingos e às quartas-feiras, planejada pela equipe da Ação Educativa do museu. Esta semana, dias 5 e 8 de fevereiro, tem oficina com o artista Elvo Benito Damo, oficina ao ar livre e visita mediada pela exposição “Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen”.



No domingo (05/02), o público pode participar da oficina de pintura da Ação Educativa, das 11h às 14h, com o tema natureza morta. Mais tarde, haverá a oficina “Bicho estranho”, em que o artista Elvo Benito Damo orientará os participantes a modelar argila. A atividade acontece em dois horários, às 14h30 e 16h, e tem 60 vagas.



Na quarta-feira (08/02), a oficina de pintura será ao ar livre, no espaço conhecido como Parcão, na área externa do MON, entre 11h e 17h. Haverá também mediação pela exposição “Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen”, às 15h. A mostra apresenta o trabalho do artista que é considerado o pai da pintura paranaense, além de obras de seus discípulos. Um dos destaques da exposição é a réplica do ateliê do artista e os visitantes podem interagir com o cenário.



Aos domingos a entrada no MON custa R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos não pagam. Às quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.



SOBRE O ARTISTA - Elvo Benito Damo é formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná em pintura e licenciatura em desenho. Atualmente é orientador do Ateliê Livre de Escultura da Fundação Cultural de Curitiba.



Premiado diversas vezes em salões de arte de nível nacional e internacional. Participou dos principais salões de arte oficiais do País e foi representante brasileiro no V Salão Internacional da Pequena Escultura em Budapeste-Hungria, onde recebeu diploma de honra pelo conjunto das obras. Representante brasileiro na 2° Bienal Internacional de Óbidos em Portugal-Escultura Contemporânea.



SERVIÇO



Domingo no Museu Oscar Niemeyer



5 de fevereiro de 2017



R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita



Venda de ingressos: até as 17h30



Permanência no museu: até as 18h



Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer



8 de fevereiro



Entrada franca das 10h às 18h



PROGRAMAÇÃO



Domingo, 5 de fevereiro



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Pintura em acrílica: natureza morta



Horário: das 11h às 14h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Oficina “Bicho estranho”, com o Artista do Acervo Elvo Benito Damo



Técnica: Modelagem em argila



Horário: 14h30 e 16h



Local: Sala de Oficina – subsolo



60 vagas



Quarta-feira, 8 de fevereiro



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Pintura em acrílica: observação de paisagem



Horário: 11h às 17h



Local: área externa (Parcão)



Mediação com a equipe da Ação Educativa



Exposição: "Trajetória: 114 anos da escola de Alfredo Andersen"



Horário: 15h



Local: Sala 8



Museu Oscar Niemeyer



Rua Marechal Hermes, 999.



Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h