Acordo salarial garante aumento a metalúrgicos de fábricas de Curitiba

Os metalúrgicos da Thyssenkrupp Presta e da SMP Automotive,, ambas localizadas no Parque Industrial de Curitiba (PIC da Audi), em São José do Pinhais (PR), conquistaram dois parecidos acordos salariais que irão garantir, para cada trabalhador, reajuste salarial com 1,5% de aumento real mais a quantia de R$ 34.800 entre Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e abono salarial. Os acordos valem para 2017 e 2018. Os vales-mercado também terão reajuste. O acordo foi fechado na tarde desta quarta-feira (01), na assembleia dos trabalhadores conduzida pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grand e Curitiba (SMC).

““Estamos trabalhando para fazer as empresas entenderem que a valorização do trabalhador é o melhor remédio para combater a crise. Quanto mais valorizado, mais o trabalhador rende, o que beneficia a empresa em relação à produtividade e qualidade. Esses acordos são positivos para o mercado e a economia. Essa tem sido a nossa linha nas mesas de negociação”, disse o presidente do SMC, Sérgio Butka.

Confira abaixo a íntegra dos acordos fechados:

THYSSENKRUPP

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

2017: R$ 11.551*

1ºparcela: R$ 6.700 em abril de 2017;

2º parcela: de acordo com as metas com pagamento janeiro de 2018

2018: R$ 11.551*

1ºparcela: R$ 6.700 em abril de 2018;

2º parcela: de acordo com as metas com pagamento janeiro de 2019

*(Valor mínimo garantido de 80% para recebimento)

ABONO SALARIAL

2017: R$ 5.855

1ºparcela: R$ 2 mil em abril de 2017

2º parcela: R$ 3.855 em outubro de 2017

2018: R$ 5.855

1ºparcela: R$ 2 mil em abril de 2018

2º parcela: R$ 3.855 em outubro de 2018

REAJUSTE SALARIAL

2017: R$ INPC (inflação do período) + 1,5% de aumento real para dezembro do mesmo ano

2018: R$ INPC (inflação do período) + 1,5% de aumento real para dezembro do mesmo ano

VALE MERCADO

2017: 17% de reajuste a ser aplicado em outubro (passará dos atuais R$ 298 para R$ 350

2018: INPC (inflação do período) + 1,5% de aumento real para outubro do mesmo ano

Thyssenkrupp Presta

A Thissenkrupp Presta tem origem na Alemanha e atua em diversos ramos como peças automobilísticas e elevadores. A fábrica de Curitiba produz colunas de direção e eixos para automóveis para as montadoras Renault, Volkswagen e GM. Também exporta eixos para a fábrica da Renault na França.

SMP AUTOMOTIVE

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

2017: R$ 12.209 *

1ºparcela: R$ 7.000 em maio de 2017;

2º parcela: de acordo com as metas com pagamento janeiro de 2018

2018: R$ 12.209 *

1ºparcela: R$ 7.000 em maio de 2018;

2º parcela: de acordo com as metas com pagamento janeiro de 2019 (mínimo de R$ 2.767,20)

*valor mínimo garantido de 80%*

ABONO SALARIAL

2017: R$ 5.200

1ºparcela: R$ 3 mil em maio de 2017

2º parcela: R$ 2.200 em outubro de 2017

2018: R$ 5.200

1ºparcela: R$ 3 mil em maio de 2018

2º parcela: R$ 2.200 em outubro de 2018

REAJUSTE SALARIAL

2017: INPC (inflação do período) + 1,5% de aumento real com aplicação em novembro do mesmo ano

2018: INPC (inflação do período) + 1,5% de aumento real com aplicação em novembro do mesmo ano

VALE MERCADO*

2017: 27% de reajuste com aplicação em fevereiro (sobe dos atuais R$ 315 para R$ 400)

2018: INPC (inflação do período) + 1,5% de aumento real em outubro de 2018

*reajustes não atrelados á apresentação de atestado

