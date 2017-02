Fachin inicia transição com gabinete de Teori na relatoria da Lava Jato

(foto: Divulgação)

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gabinete do ministro Edson Fachin, novo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, informou que já começou a transição com a equipe de Teori Zavascki. Em nota, a assessoria de Fachin informou que "já iniciou os trabalhos para o fim de levar a efeito a transição entre gabinetes e contará, nesses afazeres, com a contribuição indispensável da atual equipe".

"O ministro relator expressa sua confiança inabalável de que a Suprema Corte cumprirá sua missão institucional de, respeitando a Constituição da República e as leis penais e processuais penais, realizar nos prazos devidos a Justiça com independência e imparcialidade", afirmou. Ele homenageou Teori, "exemplo de magistrado sereno, técnico, independente e imparcial". O ministrou morreu em janeiro em acidente aéreo.

O ministro Edson Fachin, novo relator da Operação Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta quinta (2) que reconhece a importância dos novos encargos e "reitera seu compromisso de cumprir seu dever com prudência, celeridade, responsabilidade e transparência"

O ministro já conversou com os juízes que trabalham no gabinete de Teori Zavascki, incluindo Marcio Schiefler, que pediu desligamento do STF nesta semana. Logo após a divulgação da nota, o ministro conversou rapidamente com jornalistas ao sair para o intervalo da sessão plenária do STF. Disse estar "tranquilo" com a relatoria. A nota ainda elogia o trabalho do ministro Teori Zavascki, que "muito honrou e sempre honrará esta Suprema Corte e a sociedade brasileira", segundo Fachin. O ministro também citou a presidente do STF, Cármen Lúcia, "que vem conduzindo a corte de maneira exemplar e altiva, e com o sustentáculo dos colegas da Segunda Turma e dos demais integrantes desta Suprema corte".