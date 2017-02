(foto: Franklin de Freitas)

Não é raro ver pelas ruas de Curitiba ciclistas pegando carona na traseira de ônibus que circulam pelas canaletas. Por mais que seja uma prática nada segura, o código de trânsito não pune aqueles que pegam carona na traseira de veículos, porém, o motorista que for conveniente com tal prática pode ser penalizado com multa e cinco pontos na carteira.

O perigo da carona está no fato de o motorista ter que prestar atenção na direção do ônibus, portanto com o aumento ou redução da velocidade, ou até mesmo uma freada brusca, pode acabar machucando aqueles que estão na traseira do veículo.