Falha em semáforo causa nó em cruzamento de avenidas em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha em um semáforo no cruzamento entre duas avenidas na zona oeste de São Paulo causou um nó no trânsito na região na manhã desta quinta-feira (2). O problema no equipamento, que fica entre as avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, ocorreu por volta das 9h30. Com a falha, carros que trafegavam por ambos os lados acabaram fechando o cruzamento. Quem tentava avançar era barrado por um veículo que estava na direção contrária, causando a paralisação total do trânsito na esquina. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), agentes de trânsito foram enviados ao local para controlar o fluxo de veículos. Depois, o semáforo foi consertado, diz o órgão.