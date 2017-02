Fachin promete 'prudência' e 'celeridade' na relatoria da Lava Jato

LETÍCIA CASADO E CAMILA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Edson Fachin, novo relator da Operação Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta quinta (2) que reconhece a importância dos novos encargos e "reitera seu compromisso de cumprir seu dever com prudência, celeridade, responsabilidade e transparência". Em nota, o gabinete do ministro informou que já começou a fazer a transição dos processos da Operação Lava Jato com o gabinete do ministro Teori Zavascki, o antigo relator. Fachin foi sorteado nesta quinta (2) como o novo relator da operação no STF, em substituição a Teori, que morreu em acidente aéreo no último dia 19. Na nota, o gabinete diz que os processos da Lava Jato foram redistribuídos "na forma regimental". O texto afirma que Fachin "já iniciou os trabalhos para o fim de levar a efeito a transição entre gabinetes, e contará, nesses afazeres, com a contribuição indispensável da atual equipe". O ministro já conversou com os juízes que trabalham no gabinete de Teori Zavascki, incluindo Marcio Schiefler, que pediu desligamento do STF nesta semana. Logo após a divulgação da nota, o ministro conversou rapidamente com jornalistas ao sair para o intervalo da sessão plenária do STF. Disse estar "tranquilo" com a relatoria. A nota ainda elogia o trabalho do ministro Teori Zavascki, que "muito honrou e sempre honrará esta Suprema Corte e a sociedade brasileira", segundo Fachin. O ministro também citou a presidente do STF, Cármen Lúcia, "que vem conduzindo a corte de maneira exemplar e altiva, e com o sustentáculo dos colegas da Segunda Turma e dos demais integrantes desta Suprema corte".