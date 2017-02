Justiça decreta prisão temporária do presidente da Câmara de Vereadores de Piên

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

02/02/17 às 17:11

O juiz da cidade de Rio Negro, Rodrigo Morillos, determinou a prisão temporária por 30 dias de Leônidas Maahs, atual presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Piên, na região metropolitana de Curitiba. Ele é suspeito de encomendar a morte do prefeito eleito da cidade Loir Dreveck (PMDB), de 52 anos, assassinado no dia 17 de dezembro de 2016, antes de tomar posse no cargo.

