Barcelona divulga vídeo com o “embaixador Ronaldinho”

O Barcelona divulgou um vídeo anunciando a contratação de Ronaldinho Gaúcho, 36 anos, como embaixador do clube espanhol. “FC Barcelona e Ronaldinho Gaúcho chegaram a um acordo que transforma o ex-jogador do Barça em embaixador e representante do clube em diferentes atos e eventos pelos próximos anos. Além disso, Ronaldinho também fará parte do projeto Legends, uma equipe de ex-jogadores culés que, através de partidas ao redor do mundo, contribuirá no trabalho de globalização da marca Barça e seus valores. Também participará em sessões de treinamento e atos institucionais, entre outros eventos organizados pelo clube”, explicou o Barcelona, no seu site oficial.

Nessa quinta-feira (dia 2), Ronaldinho postou uma foto no Instagram afirmando que vai “viajar o mundo em 2017”.

A mensagem dá a impressão que esfriou a negociação com o Coritiba e que a prioridade do jogador será o trabalho como embaixador do Barcelona.

Antes de embarcar para a Europa, o empresário de Ronaldinho, Assis, afirmou que o trabalho de embaixador não impediria o jogador de jogar pelo Coritiba em 2017.

A negociação entre Ronaldinho e o Coritiba começou há duas semanas. Em 24 de janeiro, o diretor executivo internacional do clube paranaense, Juliano Belletti, e o diretor de futebol, Alex Brasil, apresentaram uma proposta para Assis e para Ronaldinho. A promessa é que o jogador responderia até o início de fevereiro.

A proposta do Coritiba é semelhante ao contrato que Ronaldinho teve com o Atlético-MG em 2014, ou seja, com salário mensal de R$ 300 mil, participação na venda de camisas, ingressos e plano de sócios, além de bônus por produtividade (jogos, vitórias, gols e assistências, por exemplo).

Antes de acertar com o Barcelona, Ronaldinho esteve na França e foi homenageado pelo PSG.