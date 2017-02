Sem Wellington, São Paulo apresenta lista para o Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo entregou a sua lista de inscritos para o Campeonato Paulista deste ano. No total, o clube relacionou 23 atletas para o estadual. Um dos destaques é a ausência do volante Wellington, que pode ser negociado com o Sport. O meio campista está na mira do clube pernambucano e pode ser envolvido na transação para adiantar o retorno do atacante Rogério, que está emprestado ao Sport até maio. O zagueiro Lyanco, que integra a seleção brasileira sub-20, e o meia Lucas Fernandes, que está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho e no ombro, devem ser incluídos no elenco tricolor nas próximas rodadas. A relação ainda pode ser complementada com mais cinco jogadores, sendo um deles um goleiro, até o dia 3 de março. Porém, não é permitido ser substituído nenhum dos nomes na primeira fase da competição, com exceção feita para atletas lesionados. Veja a lista completa de inscritos no Paulista - Goleiros Sidão Denis - Laterais Bruno Júnior Tavares Buffarini - Zagueiros Breno Lugano Douglas Rodrigo Caio Maicon Lucão - Volantes Araruna Thiago Mendes João Schmidt Wesley - Meias Cueva Cícero Shaylon - Atacantes Chávez Gilberto Neilton Wellington Nem Luiz Araújo