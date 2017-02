UFPR divulga primeira chamada complementar do vestibular

(foto: Divulgação)

A UFPR divulga nesta sexta-feira, 3, a lista dos aprovados na primeira chamada complementar do Vestibular 2016/2017 e também a relação de alunos classificados pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). Os nomes serão publicados no portal do Núcleo de Concursos da UFPR: http://www.nc.ufpr.br/.

O calendário de registro acadêmico é diferente para os dois grupos. Os candidatos incluídos na primeira chamada complementar deverão se apresentar entre os dias 7 e 10 de fevereiro, conforme calendário que será divulgado junto com a relação.

O Registro Acadêmico dos candidatos aprovados pelo SISU para os cursos da UFPR em Curitiba e em Pontal do Paraná será nos dias 6 e 7 de fevereiro (segunda e terça-feira da próxima semana) – e não mais no dia 3, como divulgado inicialmente. As informações constam no Edital 07/2017, do Núcleo de Concursos da UFPR: http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/ufpr/ps2017/sisu/documentos/edital_07_2017_nc_sisu.pdf

A Banca de Validação da Autodeclaração para os candidatos que se declaram pretos e pardos aprovados pelo SISU para os cursos de Curitiba e Pontal do Paraná será realizada nas mesmas datas. A data de realização da Banca de Validação da Autodeclaração e do Registro Acadêmico dos aprovados pelo SISU nos cursos de Jandaia do Sul, Matinhos e Palotina permanece a mesma. As mudanças ocorreram devido a problemas operacionais enfrentados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) no processamento de informações do SISU.

Remanejamento

De acordo com Lucinir José Feltrin, diretor de Registro Acadêmico do Núcleo de Assuntos Acadêmicos da UFPR, o remanejamento de vagas remanescentes do Processo Seletivo Vestibular garantiu que a UFPR disponibilizasse – de acordo com a Resolução 61/2016 – 1401 vagas. Inicialmente, foram 1379 vagas – o equivalente a 20% do total de vagas do Vestibular 2016/2017, que chegou a 6895, em 120 cursos.

Os alunos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas totalizam 305 pessoas pelo SISU. Eles terão a validação da autodeclaração na data do registro acadêmico, na segunda e terça-feira. No total, desde que a UFPR passou a adotar o SISU, em 2010, 3706 alunos estudaram ou ainda estudam na Universidade pelo sistema. Até o Vestibular 2015/2016, a proporção era de 30% de alunos oriundos do SISU.

O SISU é um sistema gerenciado pelo Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio).

Novas chamadas complementares

A UFPR fará novas chamadas complementares do vestibular, até completar o número de vagas de cada curso, respeitando-se a frequência mínima de até 75% nas disciplinas.