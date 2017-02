Bruna Lombardi posta foto de biquíni aos 64 anos

(foto: Reprodução/Facebook)

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Lombardi atraiu todas as atenções com uma foto postada em seu Facebook. Na imagem, a atriz e escritora aparece de biquíni e esbanja boa forma aos 64 anos. A imagem agradou internautas, que não economizaram nos elogios e "likes": o clique postado no sábado, 28 de janeiro, já acumula mais de 59 mil curtidas. "Fiquei muito surpresa. É uma foto caseira, tirada em Trancoso [na Bahia] e sem pose nenhuma", disse Bruna para o "F5". A boa forma da atriz despertou também interesse para os segredos de sua beleza. "Gosto de pensar que tenho muitas coisas para cuidar, corpo, cabeça, emoção, sentimentos, valores, e acho que tudo se conecta". A idade, ela garante, não é problema. "Para mim, idade nem mesmo é um número, porque eu normalmente não penso em números em qualquer circunstância. Sou regida por outros valores, que me interessam mais. O universo é imenso e somos todos mínimos diante da sua abrangência." A atriz, que nos últimos anos tem se dedicado ao cinema — em 2016 ela estreou "Amor em Sampa" —, está criando um portal na internet, batizado de "Rede Felicidade", que abordará assuntos como alimentação e espiritualidade, aproveitando o alcance de suas redes sociais para interagir com o público. "Eu sempre uso a internet como uma forma de conscientizar pessoas para causas em que acredito, como empoderamento das mulheres, ajuda e adoção de animais, proteger o mar e as reservas, contra corrupção e assim por diante. São inúmeros temas. Essa é a nossa principal troca."