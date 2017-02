Nos passes, Lucho foi o pior do Atlético na Arena

Lucho González: 33% de passes errados no jogo contra o Millonarios (foto: Geraldo Bubniak)

O veterano Lucho González, 36 anos, foi o jogador do Atlético Paranaense que mais errou passes na partida de quarta-feira (dia 1º) — vitória por 1 a 0 sobre o Millonarios, pela segunda fase da Copa Libertadores, na Arena da Baixada. O argentino tentou 15 passes. Acertou dez e errou cinco, com precisão de apenas 66,6%. A média do time na partida foi de 90%.

O número é curioso, já que a especialidade de Lucho é examente o passe. Além disso, as circunstâncias do jogo não foram desfavoráveis ao jogador, que foi pouco pressionado pelo adversário e, em alguns momentos, teve certa liberdade para comandar a saída de bola do Atlético.

Os outros meias e volantes do Atlético tiveram desempenho bem superior ao de Lucho. O volante Rossetto acertou 100% dos passes – tentou quatro e acertou quatro. O armador Carlos Alberto teve 93,7% de precisão (15 certos e um errado). Pablo jogou como “extremo” (ou “meia-ponta”) e acertou 90,9% dos passes. O volante Otávio acertou 90% dos passes (acertou 36 e errou quatro).

As estatísticas da partida estão disponíveis no site da Conmebol e são coletadas pela empresa especializada DataFactory.

Lucho chegou ao Atlético para o Brasileirão 2016 e não conseguiu se destacar no ano passado. Segundo dados do WhoScored, o jogador terminou a competição com 72,7% de precisão nos passes e lançamentos. Foi o 28º do time nesse quesito, entre os 36 atletas que defenderam o clube na competição. O melhor titular nesse ranking foi o volante Otávio, com 85,6%. O pior titular foi o goleiro Weverton, com 64,3%.

OS PASSES DO ATLÉTICO

Na partida contra o Millonarios

Jogador Precisão Total Certos Errados Rossetto 100,0% 4 4 0 Weverton 97,5% 41 40 1 Sidcley 96,1% 26 25 1 Paulo André 96,0% 50 48 2 Wanderson 94,1% 51 48 3 Carlos Alberto 93,7% 16 15 1 Pablo 90,9% 11 10 1 Otavio 90,0% 40 36 4 Crysan 87,5% 16 14 2 Jonathan 86,8% 38 33 5 Gedoz 80,0% 20 16 4 Léo 80,0% 5 4 1 Grafite 76,5% 17 13 4 Lucho 66,6% 15 10 5

Fonte: Conmebol/DataFactory