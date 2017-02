Familiares de copeira morta por tiro dado por policial fazem protesto em Curitiba (foto: Franklin Freitas)

Parentes e amigos da copeira Rosária Miranda da Silva, morta com um disparo feito por uma policial civil, em Curitiba, protestaram nesta quinta-feira, 2, em frente ao prédio do Tribunal do Juri, em Curitiba. O caso aconteceu no dia 23 de dezembro. A vítima tinha 45 anos e morreu no hospital no domingo (1º). Eles pedem Justiça.

A copeira estava na festa de confraternização de uma empresa, que acontecia dentro de um restaurante. Incomodada com o barulho, a policial Kátia das Graças Belo efetuou o disparo. A prisão da policial chegou a ser pedida pela Polícia Civil, mas foi negada pela Justiça. A policial deve responder por homicídio doloso, mas em liberdade.

Esta foi a segunda manifestação realizada pela família de Rosária. No começo do mês, os familiares realizaram uma manifestação no local onde a copeira foi baleada. Eles fizeram uma caminha no bairro Centro Cívico, onde ocorreu o incidente.