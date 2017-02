Aberta as incrições para o XXIV Campeonato Aberto do Norte do Paraná

O Londrina Golf Club realiza nos dias 3 (treino), 4 e 5 de março o XXIV Campeonato Aberto do Norte do Paraná. O torneio, que recebe golfista de todo o estado, será disputado nas modalidades stroke play e stableford.

A premiação vai para os campeões e vice-campões do torneio. Para o 1º, 2º e 3º lugar das categorias M1, M2, M3 e M4. E no feminino, F1, F2 e F3 as duas primeiras colocadas de cada categoria. Serão premiados Longest Drive e Near Pin (2ºdia), além destes haverá uma premiação especial para Sênior (Masc/Fem), melhor Gross e melhor Net sênior e juvenil.

O Clube proporcionará aos golfistas vários momentos de confraternização, nos dois dias do torneio haverá café da manhã, sendo que no primeiro haverá um jantar de confraternização, e no segundo, um coquetel de encerramento e entrega de troféus. Almoço também será servido, todavia este, por adesão.

Interessados em participar deverão preencher a ficha de inscrição (disponível abaixo) e enviar ao clube juntamente com o comprovante de depósito para o email: secretariaHYPERLINK “mailto:secretaria@londrinagolfclub.com.br”@londrinagolfclub.com.bHYPERLINK “mailto:secretaria@londrinagolfclub.com.br”r ou londrinagolf@sercomtel.com.br. Serão aceitas as inscrições enviadas até o dia 02 de março às 17h, ou até atingir o limite de vagas, 120.

Mais informações: fpcg.com.br

Ex-presidente da FPCG assume diretoria na CBG

O ex-presidente da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, Daniel Neves, foi nomeado pelo presidente da Confederação Brasileira de Golfe (CBG) Sr. Euclides Gusi, para assumir a diretoria de Regras e Relações Internacionais.

Daniel, que geriu a FPCG nos últimos dois anos, buscou especialização na modalidade e é atualmente árbitro nível 3 de golfe, também participou das olimpíadas, onde pôde trabalhar como observador de regras durante os jogos.

Em circular divulgada na última quinta-feira, dia 26 de janeiro, Neves apresentou também seus planos e objetivos para os próximos dois anos, tendo como principal deles a capacitação de novos árbitros, fazendo com que cada região do país tenha pelo menos um representante oficial, e que o mesmo treine pelo menos uma pessoa, e assim sucessivamente. Essa capacitação é adquirida por meio da Escola de Regras, com cursos oferecidos pelo R&A e a CBG, existindo 3 níveis de cursos e uma clínica básica a nível de clube. Com isto, o custo de deslocamento de oficiais de arbitragem pelo país será otimizado.

A Confederação Brasileira de Golfe se une às Federações e se disponibiliza a prestar todo apoio necessário, visando sempre o sucesso e qualidade nas conduções dos torneios. Mais informações serão divulgadas em breve.

A FPCG deseja todo o sucesso ao Daniel neste novo desafio.

Brasil é ouro no Uruguai

O paranaense Daniel Celestino em dupla com o gaúcho Herik Machado foram neste domingo, 29, campeões da XXXVIII Copa Internacional General José G. Artigas disputado no Cantegril Golf Club em Punta Del Este, sendo este um dos mais tradicionais torneios de golfe do Uruguai.

Daniel, líder do ranking brasileiro juvenil e Herik, líder do ranking brasileiro adulto, entraram para a história. Em 38 edições da competição o Brasil havia vencido apenas três, sendo em: 1978, 1980 e 1995. E agora, após 22 anos desde o último acontecimento, o Brasil recebe destaque novamente.

A dupla somou 569 tacadas nos quatro dias de competição. Foram 11 tacadas de vantagem em relação aos vice-campeões, os chilenos Gabriel Morgan e Lucas Rosso, que terminaram com 580.

O torneio valeu pontos para o ranking mundial amador. Os brasileiros viajaram com apoio da CBG e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com recursos da Lei Agnelo Piva.

II etapa do Iguassu Golf Tour acontece em fevereiro

O Iguassu Falls Golf Club se prepara para a II Etapa do Iguassu Golf Tour no Wish Golf Resort. A Taça Shopping Del Este será disputada no dia 19 de Fevereiro às 08h30, e será dividido em cinco categorias, índex de 0-15; 15,1-25 e 25,1 a 36, sendo as duas primeiras no formato de stroke play e a última em Stableford. Haverá também uma categoria feminina com índex de 0-36 e outra juvenil.

A programação do torneio inclui café da manhã, clínica de golfe para iniciantes no esporte, almoço buffet e premiação. O torneio contará com o apoio da GJP Hotels & Resorts, Village Iguassu Golf Residence, e vai sortear um voo panorâmico pelas cataratas e duas diárias no Wish Serrano, além de contar com prêmios especiais para longest drive e nearest to the pin.

As inscrições devem ser feitas por email golf@wishfozdoiguacu.com.br, o custo para sócios é de R$130, para convidados R$200 e juvenis R$80. Para reservas no hotel, basta acessar o site www.wishgolfresort.com.br.

Visite o site www.iguassufallsgolfclub.com.br