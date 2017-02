Serraglio: paranaense foi candidato “avulso” (foto: Franklin de Freitas)

O deputado federal Rodrigo Maia (DEM/RJ) foi reeleito ontem presidente da Câmara Federal, em uma eleição que teve ainda a participação de dois parlamentares paranaenses. Osmar Serraglio chegou ao segundo turno da disputa pela 1ª vice-presidência, mas acabou sendo derrotado na reta final pelo deputado Fábio Ramalho (PMDB/MG). Já Fernando Giacobo (PR) concorreu sem adversários à 1ª secretaria da Casa, e foi confirmado no cargo com 406 votos.

Serraglio – que em maio do ano passado foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara – concorreu à vice-presidência como candidato avulso, contrariando a orientação do partido e do Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer (PMDB) chegou a intervir para tentar forçar a legenda a lançar um candidato único, para evitar instabilidade na base do governo. Inicialmente, oito peemedebistas haviam se lançado como candidatos ao cargo, entre eles outro paranaense, o deputado federal Sérgio Souza (PMDB), que após ser chamado ao Palácio para uma conversa com Temer, desistiu da disputa.

Com o apoio da bancada ruralista, Serraglio, porém, resistiu e manteve sua candidatura. O candidato favorito do governo era o deputado Lucio Vieira Lima (PMDB/BA), irmão do ex-ministro da Casa Civil, Geddel Vieira Lima. O parlamentar da Bahia, entretanto, não chegou sequer ao segundo turno, ficando com 133 votos, atrás do paranaense, com 154 e de Ramalho, com 192. Na rodada final, Serraglio acabou sendo derrotado, com 204 votos, contra 265 do parlamentar mineiro.

A intensa disputa pelo cargo de 1º vice-presidente da Câmara é explicada pelo fato de que o eleito assumirá o comando da Casa toda vez que o presidente reeleito, Rodrigo Maia, se ausentar. E isso deve acontecer com frequência, pois que Maia terá que assumir a Presidência da República toda vez que Temer viajar, já que ele não tem um vice.

“Prefeito”

O outro paranaense na disputa por vaga na Mesa Diretora, Fernando Giacobo, já ocupava a 2ª vice-presidência da Casa. Agora, como 1º secretário, ele atuará como uma espécie de “prefeito” da Câmara, por ser responsável por acompanhar os serviços administrativos da Casa. Além disso, também são atribuições encaminhar requerimentos de informação a ministros de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República; ratificar despesas da Câmara; e credenciar todas as pessoas que frequentam a Câmara, como assessores parlamentares de Ministérios e entidades da administração federal indireta; entidades de classe, de empregados e empregadores, autarquias profissionais; imprensa; e prestadores de serviços à Câmara.