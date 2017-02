Faturamento da Record dá quase a soma de SBT, Band e Rede TV!

A Record foi a segunda colocada em vendas no ano passado, distante da Globo, mas com números próximos aos faturamentos de SBT, Band e Rede TV! somados. Um resultado que, além de outras leituras, acaba por reforçar a tese daqueles que entendem como impossível o Brasil manter tão elevado número de redes abertas, frente a um mercado incapaz de atender tamanha quantidade. São catorze no total, sete delas segmentadas. No exercício de 2016, a Record faturou R$ 1,8 bilhão – contando, claro, com os recursos da igreja nas madrugadas, contra R$ 1,060 bi do SBT, R$ 500 mi da Band e R$ 400 mi da Rede TV!. Assim como a Record, Band e Rede TV! também têm nas igrejas de diversas bandeiras, mas da IURD principalmente, contribuições muito fortes em seus faturamentos. Só o SBT, além da Globo, é que não apela para este recurso.

TV Tudo

Triste realidade

Os mesmos números apurados revelam uma realidade que ainda assusta muito mais. Band e Rede TV!, duas entre as cinco principais redes, não teriam condições de sobreviver não fosse o dinheiro da igreja. As duas são absolutamente dependentes dele.

Posse na Ogilvy

CEO desde 2011, Luiz Fernando Musa assume, a partir desta sexta-feira, a presidência da Ogilvy & Mather Brasil, a segunda maior agência de propaganda do Brasil. Há 20 anos na direção do grupo, Sérgio Amado será o presidente do Conselho de Administração pelos próximos dois anos.

Pisada de bola

Alguns repórteres esportivos precisam entender que treinador de futebol nenhum é adivinho ou tem bola de cristal. Neste período de preparação e treinamentos, são frequentes as perguntas tipo, quando o time vai estar pronto?

Outra bobagem

Entre novas asneiras do tipo, alguns também passaram a afirmar com frequência, que fulano ou cicrano é bom de vestiário. Isso quer dizer o quê? Bom encanador? Roupeiro? Lustrador de chuteira? Ou nenhuma das alternativas?

Vai embalar

Os atores especialmente contratados para “A Força do Querer”, da Glória Perez, assinaram com a Globo na terça-feira. A partir do próximo dia 20, eles irão se juntar ao pessoal da casa, para dar início aos trabalhos em estúdio.

Operação

A FUNDAC – Fundação Para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação, de São Paulo, desde o último dia 1º, assumiu a gestão da TV Justiça, conforme licitação de dezembro passado. Com sede no Supremo Tribunal Federal, a TV Justiça é uma emissora pública destinada a transmitir notícias e acompanhar o dia a dia do Poder Judiciário.

Entornou o caldo

A Record informou a contratação do radialista Fred Linhares, como novo apresentador do “Balanço Geral DF”. Desafio pela frente. Após a demissão do Marcão do Povão, o programa perdeu 48% da sua audiência e passou a sofrer derrotas seguidas para o SBT.

Esclarecimento

A EndemolShine Brasil envia nota confirmando que a Joint Venture com a Globo encerrou mesmo as suas atividades. E ratifica que os relacionamentos comerciais entre ambas irão continuar normalmente. Tudo muito bem explicadinho.

Foi lá

Devido ao sucesso de “Haja Coração” na SIC, Sabrina Petraglia encontra-se em Lisboa, participando de uma maratona de entrevistas em programas de TV. E foi acompanhada da família inteira.

Antônio Chahestian/Record TV





Penteado diferente

Encerrado período de férias, Mylena Ciribelli voltará a comandar o “Esporte Fantástico”, a partir deste sábado, às 10h15 na Record. E exibindo um penteado diferente. Cortou o cabelo e ficou mais loira.

Bate – Rebate

No ”Caldeirão do Huck” deste sábado, no quadro “Revira Viral”, cuja proposta é reproduzir virais icônicos da internet com famosos, vai ao ar a versão do vídeo “Adrielly, você é a menina mais falsa do mundo”...

... É um, que fez a alegria dos internautas, onde a menina Vitória manda um recado cheio de sinceridade para a prima...

... Para o papel de Vitória, foi convidada a atriz Mariana Rios.

A alma do jornalismo da Rede TV! tem nome e sobrenome: Lídice Leão. Fera na redação...

... E um importante ponto de apoio ao trabalho que o diretor Franz Vacek realiza naquele departamento.

Globo que está acelerando o passo nas gravações de “13 dias longe do Sol”, em São Paulo...

... A série, escrita por Elena Soárez e Luciano Moura, é uma coprodução com a O2...

... E conta em seu elenco com Selton Mello, Carolina Dieckmann, Marieta Severo, Enrique Diaz e Paulo Vilhena, entre outros.

“Rock Styory” bateu recorde de audiência em São Paulo na quarta-feira, com 28 pontos e 41 de participação...

... Enquanto “Sol Nascente”, na mesma data fez o seu melhor resultado no Rio, 30 com 52% de share.

C´est fini

Direto de Roma, o “Programa Amaury Junior” exibe nesta sexta-feira entrevistas exclusivas com grandes nomes do cinema, entre eles, o ator de Hollywood Clive Owen e o diretor vencedor do Oscar, Paolo Sorrentino. À 0h30, na Rede TV!.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!