Trump ameaça rever acordo com Austrália

Estados Unidos — O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu ontem que poderá desistir de um acordo com a Austrália para receber 1.250 refugiados. Em tuíte publicado durante a madrugada, Trump disse que irá estudar o que chamou de “acordo tolo” para receber “imigrantes ilegais da Austrália”. A postagem veio cinco dias depois de Trump conversar por telefone com o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, sobre o acordo. A discussão se deteriorou desde então, segundo pessoas com conhecimento do teor da ligação. Barack Obama, havia fechado o acordo para transferir 1.250 pessoas de centros de detenção de ilhas do Pacífico para os EUA. A maioria desses refugiados é do Irã, mas alguns são do Iraque e da Somália, três de sete países de maioria muçulmana dos quais os EUA deixou de receber imigrantes temporariamente. Turnbull desejava que o acordo com Obama fosse honrado por Trump e o republicano deixou o assunto em aberto, disse uma fonte. Autoridades do governo australiano com conhecimento da conversa relataram que Trump “intimidou” Turnbull e encerrou a conversa abruptamente.

Muro

Estados Unidos — O general aposentado John F. Kelly, escolhido de Donald Trump, presidente dos EUA, como secretário de Segurança Nacional, disse que pretende terminar a construção de um muro na fronteira com o México em dois anos. “O muro será construído aonde é mais necessário primeiro e depois continuaremos. Eu espero que a construção termine em dois anos”, disse Kelly, em sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo. Kelly foi escolhido por Trump como responsável por administrar o planejamento e construção do muro.

Tratamento

Estados Unidos — O secretário de Segurança Nacional do governo Donald Trump nos Estados Unidos, disse que o departamento que comanda, responsável por gerenciar o decreto anti-imigração que proibiu a entrada nos EUA de sete países com maioria muçulmana, trabalhou para verificar se houve mau tratamento e abusos nos aeroportos e nada foi encontrado. “Os homens e mulheres do Departamento de Segurança Nacional fizeram um ótimo trabalho na linha de frente, nos aeroportos. As pessoas foram tratadas com dignidade e respeito”, declarou.

Drogas

Filipinas — O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmou ontem que assinará um decreto para usar o Exército em sua guerra contra as drogas, que deixou mais de 7 mil mortos no país em sete meses. Duterte fez a afirmação depois de ter proibido um órgão de executar uma lei, após a proibição da polícia nacional na campanha por causa da corrupção. “Estou envolvendo as Forças Armadas das Filipinas e elevando o problema das drogas como uma ameaça à segurança nacional. Por isso, pedirei ao Exército para prestar apoio”, afirmou Duterte;

Ofensiva

Síria — O comando militar da Síria disse ontem que está expandindo operações contra os militantes do Estado Islâmico na província de Alepo e retomou 250 quilômetros do grupo extremista. As forças do governo sírio estão seguindo em direção a al-Bab, arriscando um confronto com tropas turcas e forças aliadas da Síria que tentaram capturar a cidade do Estado Islâmico por semanas. As forças apoiadas pelos turcos também entraram em confronto com os combatentes curdos norte-americanos, que estão liderando a batalha para retomar a cidade.