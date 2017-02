A nova diretoria da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) toma posse no próximo dia 17 de fevereiro, às 20 horas, no Restaurante Madalosso, em Curitiba. O empresário Marco Tadeu Barbosa é o presidente para o biênio 2017-2018, substituindo Guido Bresolin Junior.