Indústria do Paraná perde R$ 4,3 bilhões

O Brasil terá 12 feriados ao longo de 2017, entre nacionais e pontos facultativos. Com as paralisações, as perdas da indústria paranaense devem chegar a R$ 3,185 bilhões. Essa é a estimativa feita pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), tomando por base os estudos realizados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e pela Mercer Consultoria.

Na avaliação da entidade paranaense, o cálculo da consultoria, de 12 dias de paralisação ao longo do ano, desconsidera o hábito brasileiro de estender os dias de folga, sobretudo quando o feriado cai na terça ou na quinta-feira. E que, ao considerar que serão quatro feriados em quintas-feiras — deixando ociosas as sextas-feiras — a perda pode ser ainda maior (se não houver um plano de compensação de horas de trabalho), chegando a 6,02% do PIB industrial, ou R$ 4,343 bilhões.

Só os quatro dias a mais de interrupção para o Carnaval podem representar uma perda de R$ 1,158 bilhão na indústria do Estado.