IPC de Curitiba sobe 0,91%

O Índice de Preços ao Consumidor do município de Curitiba acelerou 0,91% no mês de janeiro, contra as taxas de -0,22% em dezembro e de 0,85% em janeiro de 2016, segundo pesquisa do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais exerceu a maior contribuição para o índice geral, ao apresentar aumento de 3,14% impulsionado pelos reajustes de 5,38% em vitaminas, 10,07% em antibióticos e anti-infeccioso, 8,99% em anti-hipertensivo, analgésico e antitérmico, 9,57% em antigripal e antitussígeno, 5,19% em remédio para o sistema nervoso, 8,57% em anticoncepcional e 13,45% em remédio oftalmológico.

A segunda maior participação foi do grupo Transportes, com variação de 1,13% tendo como expoentes as altas de 2,52% em automóvel nacional usado, 1,46% em gasolina comum e 9,77% em seguro voluntário de veículo.