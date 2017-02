Copel notifica empresas sobre fiação

A Copel começa, hoje, uma nova etapa da operação para regularizar cabos de telecomunicações instalados em postes de energia em Curitiba. A ação será realizada na Rua Emiliano Perneta — entre as ruas Lamenha Lins e Visconde de Nácar — e na Rua Visconde do Rio Branco, próximo à Alameda Carlos de Carvalho. O trabalho segue até as 17 horas.

Uma inspeção visual feita pela Copel na região identificou várias irregularidades nos cabos de telefonia que compartilham espaço nos postes de energia da Companhia. Foram encontrados cabos baixos, desativados, rompidos e não identificados, além de acessórios sem uso. Ao todo, sete empresas foram notificadas a regularizar sua fiação.

“As operadoras que compartilham espaços nos postes precisam manter seus cabos organizados”, explica o superintendente de engenharia de expansão, Fernando Gruppelli Jr. “Por sua vez, visando a segurança das pessoas, a Copel vai retirar os cabos que estiverem em condição irregular ou que ofereçam risco à população”. A Copel é proprietária da grande maioria dos postes de Curitiba.