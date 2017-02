Curitiba tem 3 mil ambulantes irregulares

Fiscais da Prefeitura no momento da apreeensão de produtos sem origem no calçadão da Rua XV (foto: Pedro Ribas/SMCS)

Uma estimativa da Prefeitura de Curitiba aponta que cerca de três mil ambulantes atuam nas ruas da Capital irregularmente. “Temos 1,8 mil ambulantes cadastrados e estimamos que existam cerca de 3 mil ambulantes em situação irregular em Curitiba”, disse o secretário do Urbanismo, Marcelo Ferraz César, nesta quinta-feira (2), durante uma ação de fiscalização no calçadão da Rua XV de Novembro.

As equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo lavraram três autos de infração e recolheram produtos, incluindo roupas, meias, sapatos infantis e brinquedos vindos do Paraguai. Os ambulantes exerciam a atividade sem cadastro na Prefeitura e em local não regulamentado. A não ser que sejam apresentadas as notas fiscais dos produtos apreendidos, eles não poderão ser retirados. Quando há nota fiscal, a mercadoria pode ser retirada no prazo de 30 dias úteis mediante o pagamento de multa, que pode variar os itens.

O comércio ambulante é regulado pela lei 6407/1983 e decretos que permitem o exercício da atividade em locais e horários determinados. A obtenção da licença também está sujeita ao tipo de produto comercializado. A Rua XV de Novembro está entre os locais em que é proibida a atividade.

É preciso que a mercadoria também seja legalizada e, em caso de comércio de alimentos, além de se conhecer a origem, o interessado deve ter curso de manipulação de alimentos, para evitar a contaminação. O cadastro para exercício da atividade é gratuito e pode ser feito na Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa. A Secretaria do Urbanismo conta com um plantão todas as tardes para orientação e para tirar as dúvidas da população em relação ao que é permitido ou proibido no comércio de rua.

Retorno — Na quinta-feira, foi só a fiscalização da Prefeitura deixar a Rua XV, que ambulantes voltaram a ocupar o calçadão, especialmente aqueles que vendem CDs e DVDs, normalmente pirateados.