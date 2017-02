Federal divulga resultado do Sisu nesta sexta-feira

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga hoje a lista dos aprovados na primeira chamada complementar do Vestibular 2016/2017 e também a relação de alunos classificados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os nomes serão publicados no portal do Núcleo de Concursos da UFPR: http://www.nc.ufpr.br/.

O calendário de registro acadêmico é diferente para os dois grupos. Os candidatos incluídos na primeira chamada complementar deverão se apresentar entre os dias 7 e 10 de fevereiro, conforme calendário que será divulgado junto com a relação.

O Registro Acadêmico dos candidatos aprovados pelo SISU para os cursos da UFPR em Curitiba e em Pontal do Paraná será nos dias 6 e 7 de fevereiro (segunda e terça-feira da próxima semana) – e não mais no dia 3, como divulgado inicialmente. As informações constam no Edital 07/2017, do Núcleo de Concursos da UFPR: http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/ufpr/ps2017/sisu/documentos/edital_07_2017_nc_sisu.pdf

A UFPR fará novas chamadas complementares do vestibular, até completar o número de vagas.