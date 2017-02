Maioria rejeita veto a imigrantes, diz pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As medidas anti-imigração de Donald Trump são reprovadas pela maioria dos americanos, segundo pesquisa do Instituto Gallup divulgada nesta quinta-feira (1º). Dentre os entrevistados, 55% são contra o impedimento a imigrantes de sete países de maioria islâmica, 58% rejeitam o veto indeterminado à entrada de refugiados sírios, e 60% condenam o muro na fronteira com o México. O mandatário, no entanto, agrada sua base. Entre os republicanos, mais de 80% aprovam barrar os imigrantes e a barreira na fronteira. Trump também é criticado pelo ritmo de trabalho -para 47%, ele age rápido demais, enquanto 35% consideram que está no ritmo certo. Assim como antes de asumir, Trump manteve a pior aprovação na pesquisa do Gallup, feita desde 1953. Apesar do índice baixo, ele passou de 40% para 43%. A pesquisa foi feita em 30 e 31 de janeiro com 1.018 pessoas. A margem de erro é de quatro pontos percentuais.