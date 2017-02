Ser docente do Estado é mais vantajoso

Remuneração inicial de R$ 3,6 mil, hora-atividade, quinquênios, licenças especiais e até licenças para tratamento de familiar são vantagens às quais os professores da rede pública do Paraná têm direito, ao contrário dos profissionais da rede particular, que não contam com esse tipo de benefício.

De acordo com dados do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Paraná (Sinepe), o piso para os professores de escolas particulares gira em torno de R$ 2,6 mil para uma jornada de 40 horas semanais, enquanto os professores da rede estadual de ensino recebem remuneração de R$ 3,6 mil pela mesma carga horária, sendo R$ 2,8 mil de salário e R$ 800 de auxílio-transporte.

“O professor paranaense inicia a carreira com uma remuneração de destaque no cenário nacional. E diferente do que ocorre nas instituições particulares, o salário dos nossos professores não tem diferenciação para a capital ou interior”, explica a Secretária de Estado de Educação, Ana Seres. Os professores da rede pública de ensino do Paraná contam também com promoções e progressões na carreira.