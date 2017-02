Escola Municipal Madre Antônia, no Tarumã, é uma das que recebe os trabalhos de limpeza e asseio (foto: Levy Ferreira/ SMCS)

A Prefeitura de Curitiba começou na quarta-feira a preparar as escolas municipais para o início do ano letivo. São realizadas limpeza e os serviços de jardinagem necessários para que escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) possam começar o ano letivo, em 13 de fevereiro. Na mesma semana, mas no dia 15, é a Rede Estadual quem retorna às aulas. A educação concentra a maior parte do funcionalismo do Estado, com mais de cem mil pessoas, entre professores e funcionários.

Neste ano, houve atraso no início das atividades na rede municipal porque as empresas terceirizadas estão sem receber desde o início do segundo semestre de 2016, na antiga gestão da Prefeitura.

“Por isso, para que as unidades possam reiniciar as atividades do ano letivo de 2017, fizemos reuniões com as empresas de cada setor para analisar as situações e estudar formas de pagar, parcialmente, o que a Prefeitura deve e, assim, garantir a normalidade dos serviços”, afirma o superintendente Executivo da Secretaria da Educação, Oséias Santos de Oliveira. “Se necessário, faremos uma força-tarefa para que as escolas e CMEIs estejam devidamente organizados até o início do ano letivo”, completou.

UFPR — No dia 20 os estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os calouros devem ficar atentos às datas para confirmação do registro acadêmico e matrículas das disciplinas. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (Prograd) divulgou o calendário acadêmico de 2017 dos cursos de Graduação e de Educação Profissional da UFPR.