Curitiba terá chuva e calor neste fim de semana

O fim de semana em Curitiba e no Litoral será de calor e chuva, avisa o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Uma frente que evolui do Sul do País mantém a possibilidade de chuva em boa parte do Estado nos próximos dias, inclusive com a formação de temporais.

As temperaturas também ficam mais altas que nos últimos dias. Em Curitiba os termômetros que andavam com marcas amenas devem ficar com marcas próximas dos 30oC. No Litoral, as temperaturas passam facilmente desta marca.

Cerro Azul — O Governo Federal reconheceu, na tarde de ontem situação de emergência no município de Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba. O local foi afetado por chuvas no dia 10 de janeiro, o que gerou enxurradas e estragos em residências, pontes e bueiros. Mais de duas mil pessoas, segundo a Defesa Civil Estadual, foram prejudicadas.