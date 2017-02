USP divulga aprovados em 1ª chamada

GABRIELY ARAUJO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou na manhã desta quinta-feira (2) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2017. O processo seleciona alunos para a USP (Universidade de São Paulo) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP. Com 8.854 nomes, a lista de aprovados inclui 8.734 vagas para a USP e 120 para o curso de medicina da Santa Casa. Há também uma lista com os nomes de 900 treineiros. Os aprovados devem fazer a reserva da vaga pela internet entre 9h do dia 6 e 15h59 do dia 7 de fevereiro, no site da Fuvest (leia mais ao lado). O estudante também deverá, obrigatoriamente, fazer a matrícula presencial nos dias 13 e 14 de fevereiro. Quem não foi aprovado na primeira lista poderá aguardar as próximas chamadas, que começam no dia 9 de fevereiro. A Fuvest prevê outras cinco chamadas até o dia 10 de março. COMEMORAÇÃO A estudante Beatriz Loureiro, 19, estava desde as 9h30 com amigos na sede de um cursinho na avenida Paulista, na região central de São Paulo, à espera da lista da Fuvest. Ela comemorou a aprovação em física na USP escrevendo o nome do curso na testa com tinta, em meio a serpentinas e confetes jogados pelos colegas. A estudante deixou o celular de lado e resolveu conferir a lista impressa no mural do cursinho. "Estava muito ansiosa para esse momento", diz. Beatriz quer ser professora e fez um ano de pré-vestibular para passar na universidade. Já Thaís Rodrigues de Freitas, 18, soube que seu nome estava na lista de calouros em medicina da Santa Casa pela internet, em sua cidade, Santos, litoral paulista. "Não tinha esperança de passar nem na primeira fase, foi uma surpresa desde o início", relata. A estudante fez dois anos de cursinho, o primeiro junto com o ensino médio. Agora, aguarda também uma vaga na Escola Paulista de Medicina, da Unifesp -em primeiro lugar na lista de espera.