Crossroads recebe o Thunderstruck Food Park

O clima praiano vai invadir o Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310) neste domingo, dia 5 de fevereiro, durante o primeiro "Thunderstruck Food Park" da temporada de verão do ano, que chega a sua oitava edição. Será montada uma grande estrutura no estacionamento da casa com decoração temática, restaurantes sobre rodas e música ao vivo, para receber o público das 13h30 às 22horas. A entrada é gratuita. Formando uma praça de alimentação no estilo de feiras gastronômicas da cidade, o Crossroads vai receber food trucks, como Food Machine (hambúrgueres), Master Of Wrap (sanduíches enrolados), Bravo! Trattoria Móvel (culinária italiana), Gelataio (sorvetes artesanais italianos) e Beer Kombi (chope artesanal Bastards). A programação conta com shows das bandas Duo & Famiglia, que vai tocar clássicos do rock em versão desplugada; Orange Cab, que vão destilar seu som com pegada pop, soul, folk e r&b; e a banda catarinense Morning Sun, de surf music e pop rock internacional.

Letícia Lima assume namoro com Ana Carolina

Letícia Lima falou pela primeira vez sobre seu namoro com a cantora Ana Carolina. Capa da edição de fevereiro da revista VIP, a atriz disse ter "deixado acontecer" e hoje sente que seu coração está preenchido. "Me senti atraída por uma mulher e não hesitei. Deixei acontecer Meu coração está muito bem alimentado. A gente nunca falou sobre nosso relacionamento, mas também nunca evitou. Precisa falar o quê? Sobre algo que é tão natural?", questionou a atriz. Letícia Lima integrou o Porta dos Fundos e foi casada com Ian SBF, um dos sócios do grupo. O relacionamento chegou ao fim em 2014 e, no ano seguinte, a atriz passou a ser fotografada com frequência ao lado de Ana Carolina.

Foto de Beyoncé grávida é a mais curtida da história do Instagram

Em uma única foto, postada na quarta-feira, a cantora Beyoncé conseguiu chamar a atenção do mundo por dois motivos: o primeiro foi o anúncio de que está grávida de gêmeos, e o segundo foi ter se tornado a dona da foto mais curtida da história do Instagram; Em menos de um dia, já foram contabilizados 8,5 milhões de curtidas, vindas de fãs das mais variadas partes do mundo. O recorde anterior pertencia à cantora Selena Gomez, em uma propaganda para uma marca de refrigerantes que já lhe rendeu mais de 6,3 milhões de curtidas.

Bruna Lombardi posta foto de biquíni aos 64 anos

Bruna Lombardi atraiu todas as atenções com uma foto postada em seu Facebook. Na imagem, a atriz e escritora aparece de biquíni e esbanja boa forma aos 64 anos. A imagem agradou internautas, que não economizaram nos elogios e "likes": o clique postado no sábado, 28 de janeiro, acumula mais de 60 mil curtidas. "Fiquei muito surpresa. É uma foto caseira, sem pose nenhuma", disse. "Para mim, idade nem mesmo é um número".

"Não precisei transar com ninguém para fazer sucesso", diz Anitta

Ao falar sobre o início da carreira, quando cantava na Furacão 2000, Anitta frisou que seu sucesso veio por esforço próprio. "Trabalhei muito. Não precisei transar com ninguém para conseguir cantar e fazer sucesso", disse a cantora em entrevista ao programa "De Cara", da Rádio FM O Dia, na noite desta quarta-feira, dia 1º. "Qualquer mulher que faz sucesso as pessoas acham isso. Nada contra. Eu só especifiquei que não fiz isso ", declarou a cantora. Ela desconversou quando foi questionada sobre um suposto affair com o piloto Lewis Hamilton. Os dois foram fotografados juntos em uma área deserta no México. "Não gosto muito de falar quando o assunto envolve outra pessoa", afirmou.

Níver do dia

Isla Fisher

atriz australiana

41 anos