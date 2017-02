Alex Santana comemora o primeiro gol do Paraná Clube no jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube venceu por 1 a 0 o Cianorte, nessa quinta-feira (dia 2) à noite, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, na Vila Capanema. Com o resultado, o time da capital é o líder isolado da competição, com seis pontos. Dois times dividem a segunda colocação, ambos com quatro pontos: J.Malucelli e Prudentópolis.

O próximo jogo do Paraná será domingo (dia 5) às 20 horas, no Couto Pereira, contra o Coritiba, pela terceira rodada.

Em 2017, o Paraná disputou três jogos, todos na Vila Capanema, e venceu os três. Uma das vitórias foi sobre o Avaí, pela Primeira Liga.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

REFORÇOS

O Paraná promoveu a estreia de mais dois reforços na partida contra o Cianorte. Entraram no segundo tempo o centroavante uruguaio Bentancourt (ex-PSV-HOL e Defensa y Justicia-ARG) e o atacante Felipe Alves (ex-Tombense-MG e Joinville). Com isso, 15 dos 19 contratados para 2017 já entraram em campo. Ainda não tiveram oportunidades: o zagueiro Artur (ex-América-MG), o lateral-esquerdo Kayke (ex-Internacional), o volante Guilherme Biteco (ex-Ceará) e o atacante Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO).

ESCALAÇÃO

O técnico Wagner Lopes manteve o sistema de rodízio. Dessa vez, usou o time que enfrentou o Avaí, há sete dias. A única alteração foi Junior na lateral-esquerda, no lugar de Igor Carius. O esquema tático foi o 4-2-3-1. A linha de três meias ofensivos tinha Renatinho (centro), Vitor Feijão (direita) e Jonas Pessalli (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná mostrou a mesma organização tática das duas partidas anteriores e controlou o jogo. Dessa vez, porém, enfrentou uma defesa consistente e teve dificuldades para criar chances. Os volantes Leandro Vilela e Gabriel Dias não repetira a boa atuação do jogo contra o Avaí e o time sentiu. As melhores jogadas foram nas arrancadas de Vitor Feijão.

SEGUNDO TEMPO

O Cianorte quase marcou no início do segundo tempo, aos 4 minutos. Max fez boa jogada e tocou para Vinícius, na área. Ele dominou e chutou no cantinho. A bola raspu a trave. O Paraná não conseguia controlar o meio-campo. Aos 9 minutos, Wagner Lopes trocou um volante por outro: saiu Gabriel Dias e entrou Alex Santana.

Aos 14, o lateral Jackson, que já tinha amarelo, cometeu falta para parar um contra-ataque puxado por Vitor Feijão. Ele levou o segundo cartão no jogo e acabou expulso. O Paraná ficou com um jogador a mais. Aos 19, Wagner Lopes tirou o “ponta” Vitor Feijão e colocou o atacante Felipe Alves, que entreou para fazer sua estreia pelo clube.

O Paraná aumentou a pressão e chegou ao gol aos 31 minutos. Renatinho inverteu, Felipe Alves cruzou e Alex Santana chutou no canto.

Aos 39, o técnico promoveu a estreia do centroavante uruguaio Bentancourt. Ele entrou no lugar do meia Pessalli.

O segundo gol saiu aos 42 minutos, em bela cobrança de falta de Renatinho.

PARANÁ 2 x 0 CIANORTE

Paraná: Léo; Diego Tavares, Eduardo Brock, Airton e Junior; Leandro Vilela, Gabriel Dias (Alex Santana), Jonas Pessalli (Bentancourt), Renatinho e Vitor Feijão (Felipe Alves); Ítalo. Técnico: Wagner Lopes

Cianorte: João Gabriel; Jackson, Breno (Marcelo Felber), Maurício e David Luis; Jovany, Eduardinho, Sidnei, Max (Ganzer) e Rodrigo; Vinícius (Lucas Pará). Técnico: Técnico: Marcelo Caranhato

Gol: Alex Santana (31-2º) e Renatinho (42-2º)

Expulsão: Jackson (14-2º)

Cartões amarelos: Jackson (C). Gabriel Dias, Leandro Vilela (P).

Árbitro: Eli Marini (PR)

Público: 3.196 pagantes (4.209 total)

Renda: R$ 75.310,00

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

11 - Vitor Feijão passa por David Luis e chuta cruzado. Jonas Pessalli se atira, mas não alcança.

15 – Pessalli cruza. Airton cabeceia sobre o gol.

31 - Ítalo puxa contra-ataque pela esquerda. Ele inverte a bola. Diego Tavares chuta cruzado. Jonas Pessalli tenta de calcanhar, mas para fora.

36 - Cruzamento. Jackson se atrapalha e quase marca gol contra.

Segundo tempo

4 - Max faz boa jogada e toca para Vinícius, na área. Ele domina e chuta no cantinho. A bola raspa a trave.

16 – Lançamento. Junior recebe na área e tenta de cabeça. O goleiro espalma no canto.

24 – Brock solta a bomba de longe. O goleiro defende em dois tempos.

31 – Gol do Paraná. Renatinho inverte o jogo. Felipe Alves cruza rasteiro. Alex Santana recebe na área, finta o zagueiro e toca no canto.

42 – Gol do Paraná. Falta na esquerda. Em vez de cruzar, Renatinho chuta direto e acerta o ângulo. Golaço.