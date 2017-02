Carnaval eletrônico está cancelado

O Carnaval Eletrônico de Curitiba, ou "CWB Eletronic Carnival", que aconteceria neste domingo na Avenida Marechal Deodoro, foi cancelado ontem. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o evento não obteve licenciamento e foi cancelado em função da falta de documentação exigida pela lei da Comissão Permanente de Análise de Grandes Eventos (Cage).



Durante a reunião que aprovaria o evento, ontem, os membros verificaram a falta de documentos como a liberação do Corpo de Bombeiros e a indicação de responsável técnico para a montagem da estrutura.



A Comissão Permanente de Análise de Grandes Eventos é formada por representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Setran, Procuradoria Geral do Município, Fundação Cultural de Curitiba e das secretarias municipais do Meio Ambiente, da Defesa Social e do Urbanismo.



A edição do Carnaval Eletrônico de Curitiba estava programada para ocorrer das 14 às 20 horas, na avenida Marechal Deodoro, entre a Travessa da Lapa e a Avenida Marechal Floriano. Vários DJs haviam sido escalados para a festa, entre eles o DJ número um do Brasil, Alok.