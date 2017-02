Sheridan´s vai de Elvis a hard rock

O fim de semana do Sheridan’s Irish Pub celebra o rock em diferentes vozes. A programação inclui cinco bandas em dois dias de festas, que vão desde o classic até o country rock, com toques de british e hard. A casa abre na sexta-feira e sábado às 19h. Na sexta (3/2), quem sobe ao palco são as bandas RockAvengers, com um repertório voltado a ícones do rockabilly como Elvis Presley e Bill Haley and the Comets, e Jack Vermouth, que toca seu country rock em versões de clássicos e canções originais.



Já no sábado, a noite começa com Banks, valorizando destaques do rock britânico desde Queen até Oasis. Radiophonics toca em seguida. Revela influências como Cachorro Grande, Rolling Stones e Stereophonics, incluindo também em seus shows suas canções próprias. A banda ganhou notoriedade nacional ao participar de programas de televisão como Garagem do Faustão, ao mesmo tempo que o vocalista Rodrigo Castellani cantou no The Voice Brasil. A data conta ainda com Silvermoon, com covers de grandes nomes do heavy e hard hor, incluindo Deep Purple, Kiss.