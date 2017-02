Quina acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 2 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4301 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (2) em Maceió (AL). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 01, 03, 20, 23, 35. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 120 apostas ganhadoras, R$ 3.227,63 Terno - 3 números acertados - 8.976 apostas ganhadoras, R$ 64,88 Duque - 2 números acertados - 161.884 apostas ganhadoras, R$ 1,97

TIMEMANIA

A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo nesta quinta (2). Os números sorteados no concurso 989 foram: 08, 12, 46, 51, 53, 63, 72. O time do coração foi o Santos (SP), escolhido por 23.759 apostas, que levaram R$ 5. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,2 milhão. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 9.244,30 5 números acertados - 122 apostas ganhadoras, R$ 757,72 4 números acertados - 2.465 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 23.616 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA SENA sorteios da Dupla Sena do concurso 1603 também acumularam. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 800 mil. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 05, 07, 22, 30, 36, 40 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 5.050,17 Quadra - 4 números acertados - 668 apostas ganhadoras, R$ 95,04 Terno - 3 números acertados - 13.957 apostas ganhadoras, R$ 2,27 2º sorteio - 06, 15, 21, 28, 36, 43 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 2.777,59 Quadra - 4 números acertados - 885 apostas ganhadoras, R$ 71,73 Terno - 3 números acertados - 14.864 apostas ganhadoras, R$ 2,13