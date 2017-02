Técnico do Paraná admite poupar jogadores no clássico de domingo

Vitor Feijão: atacante pode ficar fora do clássico contra o Coritiba (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, admitiu nessa quinta-feira (dia 2) que poderá poupar jogadores na partida de domingo (dia 5), contra o Coritiba, no Couto Pereira. Ele afirmou que o jogo pela Copa do Brasil, dia 9, quarta-feira, contra o São Bento, em Sorocaba, terá espaço especial no planejamento do clube.

Wagner Lopes não citou nomes e não deu detalhes, mas a tendência é que use contra o Coritiba o time que venceu o Foz, no último domingo. Ou seja, apenas dois ou três titulares da partida contra o Cianorte sejam escalados no domingo. “Temos ainda jogadores para sair no BID, o Matheus, o Biteco e o Kayke. Então engrossa mais esse caldo e mais dúvidas para eu queimar a cabeça. (A escalação) vai depender do cansaço. A gente sabe que muitos atletas vão querer ir para o jogo. Mas temos que tomar decisão pensando lá na frente. Vai entrar em campo não só quem está melhor tecnicamente, mas fisicamente”, explicou.

Perguntado se o jogo da Copa do Brasil pode fazer o treinador poupar jogadores, ele admitiu que sim. “A Copa do Brasil é muito importante para nós. Para ser bem sincero, vou ter bastante calma. Vou pensar bastante”, afirmou.

Sobre o jogo com o Cianorte, elogiou o adversário. “Jogo dificil. O adversário tem qualidade, tem os méritos”, afirmou. “Sempre peço ao nosso time que pelo menos três entrem na área para finalizar. Não conseguimos isso no primeiro tempo. Enfim, estava fazendo alguém para colocar a bola para dentro”, disse. “No segundo tempo, começamos um pouco desatentos. Sabíamos do cartão amarelo do Jackson. Então a orientação era que a gente insistisse no jogo pela beirada. E para atravessar a bola rasteira na frente do gol, porque eles têm uma zaga alta”, argumentou.