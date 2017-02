Militar francês atira contra homem com faca no Louvre, em Paris

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Um soldado francês disparou na manhã desta sexta-feira (3) contra um homem armado na entrada do museu do Louvre, em Paris. Ele teria tentado atacar o militar com uma faca, segundo as informações preliminares. O suposto atacante foi ferido gravemente. Uma operação de segurança foi iniciada na sequência, com as forças em alerta. O soldado estava em patrulha quando foi atacado -um procedimento em vigor desde o atentado ao semanário satírico "Charlie Hebdo", em janeiro de 2015. O incidente ocorreu em uma galeria comercial embaixo do museu, próxima à entrada. O Louvre é um dos principais museus do mundo, abrigando relíquias arqueológicas e tesouros artísticos, como a Mona Lisa. A França vive em estado de emergência desde os ataques de novembro de 2015, em Paris e nas cercanias da capital, que mataram 130 pessoas. O status seguirá válido até julho.