Carnaval de SP terá professor como Rei Momo; veja escolhidos para a corte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A corte do Carnaval de São Paulo foi definida e terá o professor Robson Santos, 42, como Rei Momo. Foram 13 candidatos no total. Todos deveriam estar ligados a uma escola de samba. A quantia paga aos vencedores caiu drasticamente: o rei Momo e a rainha receberão R$ 2.000 cada um, a primeira princesa ganhará R$ 1.500 e a segunda R$ 1.300. Já o cidadão e a cidadã do samba receberão R$ 1.000 cada um. No ano passado, os valores foram R$ 20 mil, R$ 15 mil, R$ 14 mil e R$ 8.000, respectivamente. Dois representantes da Velha Guarda do samba vão se juntar à corte. O cidadão-samba Alberto Ferreira, da Barroca Zona Sul, e a cidadã-samba Laurinete Nazaré da Silva Campos, do Morro da Casa Verde. O júri da corte foi composto por nomes indicados pela São Paulo Turismo e pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Empresários, jornalistas, personalidades na área de dança, estética e carnavalescos participaram da escolha. Veja a lista dos eleitos: Rei Momo: Robson Santos, 42 anos, 116 kg, professor –Tom Maior Rainha: Fernanda Paula Catanoce, 30 anos, administradora –Rosas de Ouro Primeira Princesa: Mayra Vieira Barbosa, 24 anos, esteticista –Nenê de Vila Matilde Segunda Princesa: Priscila Reis Gonçalves, 28 anos, bancária e estudante de Relações Públicas –Unidos do Peruche