Tempo segue quente e com chuvas isoladas no Paraná

Sexta-feira com previsão de tempo abafado e chuvas rápidas e isoladas a partir da tarde no Paraná, segundo o Simepar. Para Curitiba, segundo o Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 19º e 29º.

O ar quente e úmido segue abundante sobre as regiões paranaenses e facilita a formação de nuvens no período de maior aquecimento. Pela manhã a tendência é de predomínio de Sol na maioria das regiões do Estado, mas a partir da tarde ocorre rápido desenvolvimento e intensificação de nuvens de chuva e, inclusive, o risco de temporais permanece elevado. No fim de semana a condição meteorológica será bem parecida, porém a sensação de calor aumenta.

No sábado, a previsão do Simepar é de tempo quente e úmido em todas as regiões paranaenses. O dia amanhece com predomínio de Sol entre nuvens, principalmente entre os Campos Gerais e o Litoral, mesmo assim, as temperaturas se elevam de forma significativa. No período da tarde, a combinação de muito calor e a disponibilidade de umidade elevda no ar favorecem o desenvolvimento de aglomerados de nuvens. Com isso, há previsão de chuvas típicas da estação, ou seja, isoladas, porém fortes com incidência de descargas atmosféricas. As precipitações ganham mais força nas encostas de Serra, de grandes montanhas e também dos rios Iguaçu, Paraná, Tibagi entre outros.