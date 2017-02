EUA defendem sanções à Rússia até que Crimeia seja devolvida à Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, condenou nesta quinta-feira (2) as últimas "ações agressivas" da Rússia na Ucrânia, em suas primeiras declarações públicas no Conselho de Segurança. "Nós queremos melhorar nossas relações com a Rússia. De qualquer modo, a terrível situação no leste da Ucrânia exige uma clara e firme condenação das ações da Rússia", frisou Haley. Washington manterá as sanções impostas em 2014 à Rússia enquanto perdurar a anexação da península da Crimeia, informou a embaixadora. "Os Estados Unidos apoiam o povo da Ucrânia que sofre há quase três anos sob a ocupação e a intervenção militar russas", acrescentou. Essa primeira intervenção dos EUA no Conselho de Segurança após a posse do presidente Donald Trump, no entanto, difere do tom amigável que o republicano tem usado com Moscou. Ele já afirmou, por exemplo, que é uma vantagem ter a simpatia do presidente russo, Vladimir Putin. Em março de 2014, em meio a uma crise política na Ucrânia, Moscou anexou a península da Crimeia, de maioria étnica russa. Kiev e o Ocidente acusa a Rússia de apoiar grupos separatistas no leste ucraniano, o que Moscou nega. Também nesta quinta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA revisou algumas sanções contra os serviços de inteligência da Rússia para facilitar a venda de equipamentos eletrônicos ao mercado russo. A medida fazia parte das punições impostas pelo ex-presidente Barack Obama às agências de inteligência de Moscou devido à suposta interferência na eleição que levou Trump à Casa Branca.