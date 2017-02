Médica que vazou dados de Marisa Letícia é demitida por hospital

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Marisa Letícia: médica vazou através do Whatsapp, informações sigilosas do diagnóstico da ex-­primeira-­dama (foto: Agência Brasil)

A médica Gabiela Munhoz foi demitida do Hospital Sírio­Libanês porque compartilhou com terceiros, através do Whatsapp, informações sigilosas do diagnóstico da ex-­primeira-­dama Marisa Letícia, que teve morte cerebral após sofrer um AVC hemorrágico no dia 24 de janeiro.

De acordo com o jornal Extra, a reumatologista Gabriela Munhoz, de 31 anos, enviou mensagens a um grupo de antigos colegas de faculdade, confirmando que dona Marisa estava no pronto­socorro com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico de nível 4 na escala Fisher, que é considerado um dos mais graves e que seria levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A informação rapidamente viralizou e foi compartilhada em diversou outros grupos na internet. O Sírio­Libanês informou que a médica foi demitida porque fez um compartilhamento de informações sigilosas.

Segundo o Código de Ética Médica, profissionais de saúde não podem permitir o acesso de terceiros a prontuários de pacientes.