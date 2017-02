Manutenção deixa bairros de Curitiba e RMC sem água

(foto: Divulgação)

A Sanepar informou hoje que, em virtude de um reparo emergencial, o abastecimento de água pode ser prejudicado em 46 bairros de Curitiba e Região Metropolitana entre esta sexta-feira (3) e a madrugada de sábado (4). Além de Curitiba, Araucária, Campo Largo, Almirante Tamandaré e Campo Largo podem ficar sem o serviço.

Abaixo as regiões prejudicadas em cada cidade:

Curitiba: Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, Mossunguê, Riviera, Bigorrilho, São Bráz, Santo Inácio, São João, Lamenha Pequena, Campo Comprido, São Miguel, Augusta, Fazendinha, Capão Raso, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Campo de Santana, Caximba, e Umbará.

Araucária: Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, Campo Redondo, Iguaçú, Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha e Tindiquera.

Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy e Vila Torres 1.

Almirante Tamandaré: Tanguá.

Campo Magro: Boa Vista.

Equipes trabalham no conserto. Só ficam sem água os clientes que não têm caixa-d'água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d'água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é a de evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.