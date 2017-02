Curso gratuito pré-vestibular da UEL oferece 450 vagas

O Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec) e a Pró-reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) abrem na segunda-feira (06) as inscrições para seleção de candidatos ao Curso Especial Pré-Vestibular. As inscrições vão até 3 de março e devem ser feitas exclusivamente via internet no endereço www.uel.br/sebec . São ofertadas 450 vagas - 250 para o período noturno, e outras 200 para o vespertino. O curso é gratuito.

Os interessados devem entregar o formulário de inscrição e documentos exigidos na data indicada no próprio formulário, na secretaria do Sebec, que funciona das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. O processo de seleção será composto por duas fases - análise socioeconômica e prova de Conhecimentos Gerais, que será aplicada em 26 de março, no Centro de Estudos Sociais Aplicados, das 14h às 18h.

O resultado final da seleção sai em 30 de março, a partir das 17 horas, no endereço www.uel.br/sebec. As aulas do Curso Especial Pré-Vestibular começam em 3 de abril.

VAGAS - São ofertadas vagas para turma do período vespertino, das 14h às 18h, e noturno, das 19h às 22h50. As aulas são ministradas de segunda-feira a sexta-feira, e aos sábados das 14h às 18h. O Curso fica no Campus Universitário e apenas no Vestibular 2017 da UEL (1ª e 2ª chamadas) aprovou 65 alunos em diversos cursos de graduação, incluindo Medicina.

O edital completo do processo de seleção está disponível na página do Sebec - www.uel.br/sebec