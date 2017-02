Grupo explode banco em Rio Branco do Ivaí

Um grupo de seis homens explodiram o único banco de Rio Branco do Ivaí (região Norte) na madrugada desta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, enquanto quatro homens armaram os explosivos na agência bancária, dois deles cercaram o destacamento da polícia e atiraram no prédio. Apenas dois policiais estavam trabalhando no município.

A PM ainda informou que os criminosos estavam armados com fuzis e pistolas, e usaram dinamites para explodir a agência. O prédio ficou totalmente destruído, mas conforme a PM os ladrões não conseguiram pegar o dinheiro dos cofres. O carro usado pelo grupo, que tem placas de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi abandonado em uma estrada rural de Rosário do Ivaí. O veículo tinha alerta de roubo.

Até a manhã desta sexta-feira (3), nenhum dos suspeitos foi localizado.