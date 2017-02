Biblioteca Pública promove encontro de jogos para crianças

A Biblioteca Pública do Paraná promove neste sábado (4) mais uma edição do Sábado Lúdico — encontro com programação de RPG, card games e jogos de tabuleiro para crianças de 6 a 12 anos. O evento agora é mensal e acontece sempre no primeiro sábado do mês, das 10h às 12h30, na Seção Infantil. A entrada é gratuita, sem necessidade inscrição.

Com atividades que contribuem para a socialização e estimulam a imaginação das crianças, o Sábado Lúdico funciona como uma oficina em que os participantes aprendem noções básicas de cada jogo. Os encontros são promovidos em parceria com o grupo de RPG da Biblioteca, que se reúne todos os sábados, das 14h às 20h, no hall do 2° andar.

A programação do Sábado Lúdico também inclui, às 11h, uma sessão do projeto de contação de histórias da BPP, Hora do Conto. Mais informações: (41) 3221-4980.

Serviço

Sábado Lúdico

Local: Seção Infantil da BPP

Data: 04/02 (sábado)

Horário: das 10h às 12h30

Local: Rua Cândido Lopes, 133 – Centro - Curitiba

Entrada franca

Informações: (41) 3221-4980

www.bpp.pr.gov.br